POL-RBK: Bergisch Gladbach - Unbekannte Frau gibt sich als Pflegekraft aus - Schmuck und Bargeld entwendet

Rösrath (ots) - Nach ersten Ermittlungen sucht das Verkehrskommissariat der Polizei nun weitere Zeugen, die möglicherweise ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen am Samstagabend (05.04.) in Rösrath/Forsbach beobachtet haben könnten. Demnach sollen die Fahrer eines roten VW Golf sowie eines grauen Ford am besagten Abend gegen 22:15 Uhr die Straße Am Sommerberg in ...

