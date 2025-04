Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Polizei sucht Zeugen nach illegalem Kraftfahrzeugrennen

Rösrath (ots)

Nach ersten Ermittlungen sucht das Verkehrskommissariat der Polizei nun weitere Zeugen, die möglicherweise ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen am Samstagabend (05.04.) in Rösrath/Forsbach beobachtet haben könnten.

Demnach sollen die Fahrer eines roten VW Golf sowie eines grauen Ford am besagten Abend gegen 22:15 Uhr die Straße Am Sommerberg in Fahrtrichtung Hoffnungsthal befahren haben. Nachdem eine Zeugin von den beiden Fahrzeugen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholt wurde, versuchten sich die Fahrer daraufhin gegenseitig zu überholen und begingen hierbei waghalsige Ausweich- und Bremsmanöver.

Nachdem die beiden Pkw auch im Kurvenverlauf die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70km/h deutlich überstiegen hatten, mussten sie schließlich an der Kreuzung Am Sommerberg/Hauptstraße auf der Linksabbiegerspur aufgrund einer roten Ampel warten. Dort hielten sie hinter einem weißen Toyota mit blauen und roten Streifen, der offenbar zu den beiden anderen Verkehrsteilnehmern gehörte. Als die Ampel auf Grünlicht schaltete, bogen alle drei Pkw mit durchdrehenden Rädern nach links auf die Hauptstraße ab und rasten weiter in Fahrtrichtung Overath.

Sowohl der VW als auch der Ford hatten laut Zeugenaussagen jeweils ein amtliches Kennzeichen mit der Städtekennung GL. Der Fahrer des VW trug zudem eine dunkle Kapuzenjacke und hatte sich die Kapuze über seinen Kopf gezogen.

Das Verkehrskommissariat hat bereits die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach weiteren Zeugenhinweisen aus der Bevölkerung. Hinweise zu dieser Tat und den flüchtigen Verkehrsteilnehmern werden unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegengenommen. (ch)

