Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Polizei nimmt einen versuchten und einen vollendeten Einbruch auf

Leichlingen (ots)

Am gestrigen Montag (07.04.) wurde die Polizei über einen versuchten und einen vollendeten Einbruch an zwei unterschiedlichen Tatörtlichkeiten informiert.

Um 05:10 Uhr stellte eine Mitarbeiterin einer Bäckerei an der Straße Roßlenbruch ein beschädigtes Fenster und eine beschädigte Seitentür fest. Am Vortag (06.04.) war die Bäckerei gegen 13:00 Uhr in einem noch unversehrten Zustand verlassen worden. Nach ersten Erkenntnissen gelang es dem oder den Tätern jedoch nicht, in das Gebäude einzudringen.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich zwischen Sonntag (06.04.), 16:30 Uhr, und Montag (07.04.), 17:00 Uhr, auf dem Gelände einer Fischzucht an der Straße Bremersheide. Hier stellte der Inhaber ein aufgebrochenes Fenster an einem Gebäude und das Fehlen eines mittleren dreistelligen Bargeldbetrages fest.

In beiden Fällen nahm die Polizei eine Strafanzeige auf und führte eine Spurensicherung durch. Zeugenhinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 in Bergisch Gladbach unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (th)

