Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Bargeld bei Einbruch in Kindergarten entwendet

Kürten (ots)

Am Montagmorgen (07.04.) meldete ein Mitarbeiter einer Kindertagesstätte gegen 07:00 Uhr einen Einbruch in die Räumlichkeiten der Einrichtung in der Straße Im Auel.

Nach ersten Erkenntnissen gelangten unbekannte Täter vermutlich über einen Seiteneingang ins Innere des Kindergartens. In angrenzenden Büroräumen brachen sie daraufhin zwei Schränke auf und entwendeten mehrere Geldkassetten. Darin befanden sich nach Angaben des Mitarbeiters mehrere hundert Euro Bargeld.

Zuletzt habe man die Schränke am vergangenen Freitag (04.04.), gegen 16:00 Uhr, unbeschädigt wahrgenommen. Möglicherweise gelangten die Täter auch während einer Kleiderbörse in die Räumlichkeiten der Kindertagesstätte, welche sowohl am Freitag als auch am Samstag in der Einrichtung stattfand.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und hat bereits eine Spurensicherung am Tatort veranlasst. Zeugen, die möglicherweise nähere Hinweise zu dieser Tat geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg zu wenden. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell