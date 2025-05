Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: 2 x parkende Fahrzeuge beschädigt und abgehauen

Bad Salzungen (ots)

Am 10.05.2025 gegen 10:15 Uhr meldete ein 39jähriger Mann, dass er an seinem Pkw Ford Focus einen Schaden festgestellt hat. Sein Fahrzeug hatte er am 09.05.2025 in Bad Salzungen auf dem Parkplatz An dem Platz an den Beeten gegen 09:00 Uhr abgestellt. Als er am 10.05.2025 wieder zu seinem Pkw kam musste er eine Beschädigung am Fahrzeugheck feststellen. Es handelte sich hierbei um eine größere Eindellung, so dass davon ausgegangen werden muss, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug unter Umständen um einen größeres Fahrzeug gehandelt haben könnte. Der entstandene Sachschaden am Pkw Ford Focus beläuft sich auf 3000 Euro.

Eine weiterer Parkplatzschaden ohne Feststellung des Verursachers ereignete sich am 10.05.2025 in der Zeit zwischen 13:00 und 18:00 Uhr auf dem Parkplatz des Sportplatzes in Langenfeld in der Hauptstraße. Hierbei wurde der Mercedes Benz eines 39jährigen Mannes auf der Beifahrerseite beschädigt.

In beiden Fällen konnten an den geschädigten Fahrzeugen keine Hinweise zum Verursacher vorgefunden werden.

