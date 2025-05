Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Scheibe am Wohnhaus eingeschlagen, Zeugen gesucht

Bad Salzungen/ Geisa (ots)

Am 09.05.2025 teilte ein 67jähriger Mann aus Geisa in der Anneliese-Deschauer-Straße der Polizei mit, dass bei ihm am Haus eine Fensterscheibe einschlagen wurde. Als Tatzeitraum benannte er den 08.05.2025 zwischen 12:00 und 18:00 Uhr. Der Sachschaden an dem Fenster bläuft sich auf 500 Euro. Hinweise die zur Aufklärung der Straftat dienen, nimmt die Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695/5510 oder der Kontaktbereichsbeamte von Geisa unter der Telefonnummer 036967/71082 entgegen.

