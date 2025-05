Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fußgänger am Überweg übersehen

Hildburghausen (ots)

Eine 53-jährige Autofahrerin befuhr Donnerstagnachmittag die Friedrich-Rückert-Straße in Hildburghausen in Richtung Markt. Am Fußgängerüberweg übersah sie einen 36-jährigen Fußgänger, der die Straße querte und es kam zum Zusammenstoß. Der Mann stürzte und kam leicht verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand nach derzeitigen Erkenntnissen kein Sachschaden.

