LPI-SHL: Autoscheibe eingeschlagen und Handtasche gestohlen

Meiningen (ots) - Ein bislang unbekannter Täter drang Donnerstagabend gegen 20:50 Uhr in ein Büro einer Schule in der Straße "Am Pulverrasen" in Meiningen ein. Der Einbrecher versuchte den Tresor zu entwenden, was jedoch misslang. Der Einbruchsalarm wurde auslöst und der Täter flüchtete vermutlich mit einem Motorrad vom Tatort. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter der ...

