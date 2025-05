LPI-SHL: Vortest positiv

Suhl (ots) - Donnerstagabend kam es zu einer starken Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Leonhard-Frank-Straße in Suhl. Ein 57-jähriger Bewohner hatte versehentlich sein Kochfeld eingeschaltet auf dem eine Kunststoffschale stand, was zu einer starken Rauchentwicklung führte. Der Mann sowie eine 56-jährige Frau wurden mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war vor Ort im Einsatz. Es entstand nur geringer Sachschaden ...

