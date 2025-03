POL-COE: Ascheberg, Herbern/ Diebstähle aus Fahrzeugen

Coesfeld (ots) - Unbekannte sind an der Neuenhammstraße in Herbern in eine Garage eingebrochen. Zwischen 20.30 Uhr am Mittwoch (19.03.25) und 12 Uhr am Donnerstag (20.03.25) brachen die Täter das Schloss auf. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld ...

