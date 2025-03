POL-PDWIL: Brand von zwei Wohnhäusern

Speicher (ots) - Am Dienstag, den 04.03.2025 wurde zwischen 19:20 Uhr und 21:40 Uhr ein am Sportplatz in Speicher abgestellter grüner Mini Cooper am Heck auf der Beifahrerseite beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit, ohne den Fahrer des Mini Cooper oder die Polizei zu informieren. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der ...

mehr