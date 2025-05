Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unaufmerksam aufgefahren

Bad Salzungen / Tiefenort (ots)

Am 09.05.2025 gegen 11:10 Uhr befuhren der Fahrzeugführer eines Pkw Mini Cooper und die Fahrzeugführerin eines Pkw Renault Clio das Werrator in Tiefenor, wobei der Fahrer des Mini, beabsichtigte nach links in die Schillerstraße abzubiegen. Dies bemerkte die hinter ihm fahrende 58jährige Fahrzeugführerin zu spät und fuhr auf den Mini auf. Durch die Kollision beider Fahrzeuge erlitt der 64jährige Mini Cooper Fahrer leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 8000 Euro.

