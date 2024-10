Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall verstorben

Freiburg (ots)

Am Dienstagnachmittag, 22.10.2024, gegen 12.55 Uhr kam es in Emmendingen, auf der B3, Am Elzdamm zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Leichtkraftrad.

Eine 36-jährige Autofahrerin, welche aus der Elzstraße auf die B3 einbiegen wollte, missachtete offenbar die Vorfahrt eines auf der B3 fahrenden Motorradfahrers, der in Fahrtrichtung Karl-Friedrich-Straße unterwegs war. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander. Durch den Aufprall wurde der 18-jährige Kradfahrer auf die Fahrbahn geschleudert und schwer verletzt.

Er verstarb am 24.10.2024 in Folge seiner Unfallverletzungen in einer Klinik.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat den Unfall aufgenommen.

Zum Zeitpunkt des Unfalls war die an der Kreuzung befindliche Ampelanlage nicht in Betrieb.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell