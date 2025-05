Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Speed Pedelec ohne Versicherungskennzeichen geführt

Bad Salzungen (ots)

Am 09.05.2025 gegen 08:15 Uhr stellten Beamte während ihrer Streifentätigkeit in Bad Salzungen in der Ratsstraße einen S-Pedelec Fahrer fest. Bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass das angebrachte Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2024 war. Der 48jährer Fahrer gab an, dass er das S-Pedelc im Jahr 2024 gekauft habe und ihm nicht bewusst war, dass er das Versicherungskennzeichen jedes Jahr erneuern muss. Ihn erwartet nun eine Anzeige.

