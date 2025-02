Feuerwehr Rostock

Feuerwehr Rostock: Erstmeldung; Pkw- Brand mit Übergriff auf Gebäude in Rostock - Nienhagen, am 08.02.2025 um 04:26h

Rostock (ots)

Am frühen Morgen des 08.02.2025 erreichten die Leitstelle der Feuerwehr Rostock mehrere Notrufe über einen Brand in der Hinrichshäger Straße in Nienhagen. Die ersteintreffenden Kräfte der Feuer- und Rettungswache 3 fanden zwei brennende Personenkraftwagen unter einem Carport vor. Trotz sofort eingeleiteter Löschmaßnahmen breitete sich das Feuer weiter auf Carport und einen Anbau des zugehörigen Wohnhauses aus. Weitere Kräfte der Berufs- und Freiwillligen Feuerwehr Rostocker Heide wurden zur Einsatzstelle entsandt. Mit Intensivierung der Löschmaßnahmen auf 4 C-Strahlrohre, eingesetzt durch Trupps unter Atemschutz, konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers auf das Wohnhaus zunächst verhindert werden. Um kurz nach 05 Uhr konnte "Feuer unter Kontrolle" gemeldet werden. Die Löscharbeiten dauern zurzeit noch an.

