POL-DO: Schwerer Raub in Dortmund-Mitte: Polizei sucht Zeugen

In der Nacht auf Sonntag (13.10.) kam es im Dortmunder Stadtteil Mitte zu einem schweren Raub. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 1:55 Uhr hielt sich eine 53-jährige Dortmunderin zusammen mit ihrem Sohn (24) auf der Straße Friedhof auf. Dort trafen sie auf eine Personengruppe, bestehend aus mehreren Männern und einer Frau.

Die unbekannte Tatverdächtige griff die 53-Jährige an, wobei diese ihr Mobiltelefon verlor. Die Täterin steckte dieses im Anschluss ein und flüchtete in Richtung Brüderweg. Zeitgleich wurde der 24-Jährige von einer männlichen Person angegriffen. Diese versetzte ihm mit einem Teleskopschlagstock einen Schlag gegen den Kopf, wodurch er eine Platzwunde erlitt. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Innenstadt.

Die beiden Personen können wie folgt beschrieben werden:

Tatverdächtige 1: weiblich, ca. 25 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß. Blonde, mittellange Haare. Bekleidet mit einem weißen Kapuzenpullover, einem beigen Trenchcoat und roten Schuhen.

Tatverdächtiger 2: männlich, komplett schwarz bekleidet, schwarze Sturmhaube, führte einen Teleskopschlagstock mit sich.

Die Polizei Dortmund fragt: Wer hat zum Tatzeitpunkt Beobachtungen gemacht und kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Kriminalwache unter 0231/132-7441 entgegen.

