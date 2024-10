Polizei Dortmund

POL-DO: Auseinandersetzung bei Fußballspiel - Polizei muss mit starken Kräften einschreiten

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0930

Schläge, Tritte und Beleidigungen: Im Nachgang an ein Amateurfußballspiel am Sonntag (13.10.) musste die Polizei mit starken Kräften einschreiten. Spieler und Zuschauer waren aneinandergeraten.

Gegen 14:20 Uhr wurde die Polizei zu einem Fußballplatz an der Schumannstraße alarmiert. Dort soll es zu einer Schlägerei gekommen sein. Beim Eintreffen der Beamten mussten diese zunächst zahlreiche aufgebrachte Spieler und Zuschauer trennen. Die Beamten wiesen die Spieler mehrfach an, sich in die Kabinen zu begeben. Diese kamen der Aufforderung schließlich nach.

Nach ersten Erkenntnissen kam es während des Fußballspiels zu einem Foulspiel, weshalb ein 24-Jähriger (aus Iserlohn) und ein 29-Jähriger (aus Dortmund) in Streit gerieten. Beide Spieler wurden vom Schiedsrichter des Platzes verwiesen. Nach Ende der Partie trafen sie auf dem Spielfeld erneut aufeinander und schlugen gegenseitig aufeinander ein. Als der 24-Jährige am Boden lag, trat der 29-Jährige mit seinen Fußballschuhen auf ihn ein. Spieler beider Mannschaften eilten hinzu, insgesamt waren bis zu 30 Personen an der Auseinandersetzung beteiligt. Jedoch waren nicht alle gewalttätig, vielmehr versuchten zahlreiche Spieler ihre Mitspieler zu schützen.

Als der 29-Jährige auf dem Weg zur Kabine war, stellte ihn der Vater des 24-Jährigen (52, aus Dortmund) zur Rede und schlug ihn. Der 29-Jährige versetzte ihm daraufhin einen Faustschlag ins Gesicht und verletzte ihn leicht. Als sich der 29-Jährige schließlich in der Kabine befand, betrat die Tante des 24-Jährigen (48, aus Dortmund) diese und beleidigte ihn.

Die Beamten fertigten Strafanzeigen wegen Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung und sprachen zahlreiche Platzverweise aus. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde die Abreise der Gastmannschaft samt deren Zuschauer begleitet.

Doch damit war der Einsatz noch nicht beendet: Gegen 16:10 Uhr trafen der 24-Jährige und der 29-Jährige im Unfallklinikum Dortmund-Nord erneut aufeinander. Hier kam es zu einer erneuten Auseinandersetzung, in deren Verlauf die Tante weitere Beleidigungen aussprach. Alle Beteiligten erwarten nun weitere Strafverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung, auch hier sprachen die Beamten Platzverweise aus.

