Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Suhl (ots)

Am 10.05.2025 zwischen 15.15 Uhr und 15.30 Uhr wurde ein weißer BMW auf dem Rewe-Parkplatz in der Ilmenauer Straße in Suhl beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Wer hat etwas beobachtet? Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit dem Inspektionsdienst in Suhl in Verbindung zu setzen. (Aktenzeichen:0119335/2025)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell