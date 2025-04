Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche - Taschendiebe - Unterwegs mit gestohlenem E-Scooter

Iserlohn (ots)

Eine Polizeistreife kontrollierte am Samstag um 14.40 Uhr Am Ostbahnhof einen E-Scooter-Fahrer. Wie sich herausstellte, lag eine Fahndung für den E-Roller vor: Er war als gestohlen gemeldet. Der Fahrer, ein 26-jähriger, in Iserlohn gemeldeter Mann, gab an, das Fahrzeug gebraucht zu haben. Ein Drogenvortest fiel positiv aus, so dass die Polizeibeamten ihn mitnahmen zur Wache. Dort nahm ihm eine Ärztin eine Blutprobe ab. Er bekam Anzeigen wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie Hehlerei.

Unbekannte haben am dem langen Osterwochenende versucht, in das Gebäude einer Hundeschule an der Straße Zur Helle einzubrechen. Es blieb beim Versuch. Aus einer geschlossenen Garage an der Breslauer Straße wurden am Donnerstag zwischen 6 und 14.30 Uhr Felgen gestohlen.

Am Ostermontag, kurz nach 4 Uhr, versuchte ein Unbekannter, in der Schulstraße in einen Kiosk einzubrechen. Die alarmierte Polizei fand eine eingeschlagene Eingangstür. Eine Nahbereichsfahndung nach Tatverdächtigen blieb ohne Erfolg.

In der Nacht zum Samstag wurde in Kellerräume eines Mehrfamilienhauses an der Bertha-von-Suttner-Straße eingebrochen. Der oder die Täter beschädigten mehrere Türen. Unbekannte entwendeten aus einem der Räume Fahrrad, Mixer und Schuhe. Ein Haus weiter wurde zwischen Freitagmittag und Samstagnachmittag aus dem Flur ein E-Scooter samt Fahrradschloss gestohlen.

An der Straße Hoppenbeul wurde am Sonntag zwischen 10 und 10.40 Uhr in einen grauen Daihatsu Cuore Domino eingebrochen. Der oder die Täter durchwühlten den Wagen und entwendeten Lampen. In der Nacht zum Donnerstag durchwühlten Unbekannte einen grauen Opel Astra und entwendeten eine Geldbörse samt Inhalt sowie Toilettenpapier. Im Hudegrund wurden an einem geparkten Mercedes Benz B Reifen zerstochen. In der Nacht zum Donnerstag besprühten Unbekannte an der Teichstraße die Plane eines Lkw mit Graffiti.

Eine 71-jährige Mendenerin wurde am Samstag in der Iserlohner Innenstadt bestohlen. Als sie gegen 13 Uhr in einem Modegeschäft am Alten Rathausplatz Ware bezahlen wollte, fiel ihr auf, dass die Handtasche offenstand und ihre Geldbörse weg war. Einem 81-Jährigen wurde am Samstag gegen 10.45 Uhr in einem Discounter an der Baarstraße die Geldbörse aus der Jackentasche gestohlen. Er hatte die Geldbörse beim Bezahlen an der Kasse herausgenommen, und Kunden- und Bankkarte herausgenommen. Die Karten steckte er jedoch zunächst nicht zurück, sondern zunächst in seine Hemdentasche. Als die Karten zuhause wieder im Portemonnaie verstauen wollte, suchte er sein Portemonnaie vergeblich. Wie er der Polizei gegenüber angab, soll eine relativ zierliche Frau an der Kasse sehr nah neben ihn gestanden haben. Am Donnerstag gegen 17.10 Uhr wechselte eine 61-jährige Frau von einem Blumenladen in einen Discounter am Ostbahnhof. Während sie die Blumen noch bezahlen konnte, suchte sie im Discounter vergeblich in ihrer Jackentasche nach der Geldbörse. Am Donnerstag zwischen 18 und 18.20 Uhr legte eine 58-jährige Frau beim Einkaufen in einem Supermarkt an der Mendener Straße ihre Handtasche samt Geldbörse in den Einkaufwagen. Sie bezahlte und brachte ihre Einkäufe zum Fahrzeug. Dort bemerkte sie das Fehlen ihrer Geldbörse. Die Polizei mahnt weiter zur Vorsicht beim Einkaufen. Geldbörsen oder andere Wertsachen sollten dicht am Körper getragen werden - zum Beispiel in Innentaschen der Jacke. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell