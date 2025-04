POL-MK: Einbruch erfolgreich

Halver (ots) - Im Gewerbegebiet an der Hagener Straße haben Unbekannte am Freitagabend zwischen 20-21 Uhr einen leerstehenden Supermarkt betreten und dort durch das Aufdrehen von Wasser und das Verstopfen der Abflüsse für Ärger gesorgt. Sonntag wurde an einem anderen leerstehenden Haus ein Fenster eingeworfen, die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise. (lubo) Rückfragen ...

mehr