Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Körperverletzung und Einbrüche

Altena (ots)

Ein 71-jähriger Altenaer verließ am vergangenen Donnerstag gegen 10:50 Uhr einen Supermarkt an der Bahnhofstraße mit seinem Einkaufswagen und stieß mit diesem gegen den Kopf einer 9-Jährigen, die mit den angeleinten Hunden der Eltern vor dem Geschäft stand. Sie wurde dadurch leicht verletzt und erlitt Hämatome, der alkoholisierte Senior hätte sich vor den Hunden gefürchtet, so seine Angaben. Nun wird gegen ihn wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

An der Iserlohner Straße sind Sonntagabend Unbekannte in eine Wohnung eingebrochen. Zwischen 20.15-21.40 Uhr drangen sie in das Mehrfamilienhaus ein, entwendeten jedoch nichts. In der Nacht auf Donnerstag sind Unbekannte in eine Firma Im Springen eingedrungen. Durch das Einschlagen von Scheiben gelangten sie ins Innere und entwendeten Metall. Freitagfrüh zwischen 01.40-4 Uhr wurde ebenso ein Firmengebäude am Hemecker Weg aufgehebelt und Metall entwendet. Zwischen Donnerstagnachmittag und Samstagfrüh waren Unbekannte ebenfalls am Hemecker Weg aktiv und brachen die Tür einer Tischlerei auf. Entwendet wurde hier jedoch nichts. Die Polizei in Altena sucht nun Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell