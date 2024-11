Polizei Paderborn

POL-PB: Vor der Ampel am Steuer eingeschlafen, anschließend gegen Ampelmast geprallt

Paderborn, Ortseingang Warburger Straße (ots)

(hajos) Am Samstagmorgen befuhr ein 22-jähriger aus Münster mit seinem gemieteten Audi die Warburger Straße in Richtung Innenstadt. Kurz vor der Araltankstelle ordnete er sich vor der roten Linksabbiegerampel in Richtung des dortigen Gewerbegebiets ein. Ein weiterer, hinzugekommener Autofahrer wunderte sich dann, dass der immer noch vor ihm wartende Audi-Fahrer bei einsetzenden Grünlicht nicht losfuhr. Nach einigen Minuten trat dieser Zeuge dann an den Audi heran und bemerkte, dass der 22-Jährige offensichtlich am Steuer seines stehenden Wagen eingeschlafen war. Nach mehrmaligen Klopfen wachte der junge Mann aus Münster auf und fuhr mit dem Pkw an. Dabei bog er aber nicht nach links ab, sondern wechselte quer über die beiden Geradeausfahrstreifen für die Richtung Innenstadt und prallte mit dem Audi frontal gegen den Masten der dortigen Fußgängerampel. Dabei wurde der Münsteraner leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins St. Vincenz-Krankenhaus gebracht. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten vor Ort fest, dass der 22-Jährige unter Alkoholeinwirkung stand. Darum wurden ihm im Krankenhaus Blutproben entnommen. Weiterhin ergab sich der Verdacht, dass der junge Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft wurde der total beschädigte Audi abgeschleppt und sichergestellt. Gegen den 22-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. An der Fußgängerampel entstand kein Schaden, diese blieb voll funktionsfähig.

