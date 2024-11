POL-PB: Tatverdächtiges Trio ist in Untersuchungshaft

Paderborn (ots) - (CK) - Am Mittwochabend (06.11., 19.45 Uhr) und Donnerstagmorgen (07.11., 04.40 Uhr) wurden Einbrecher auf frischer Tat von Zeugen überrascht. Am Mittwochabend kehrte die Bewohnerin eines Einfamilienhauses am Triftweg nach Hause zurück. In den Innenräumen überraschte sie zwei, eventuell drei Einbrecher, die sofort aus dem Haus durch den Garten flüchteten. Die Unbekannten liefen weiter in Richtung ...

mehr