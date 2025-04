Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Tankstelleneinbruch und E-Scooter-Diebstahl

Menden (ots)

In der Nacht auf Sonntag verschafften sich Unbekannte zwischen 2-3 Uhr Zutritt zu einer Tankstelle an der Mendener Straße. Sie öffneten gewaltsam die Kasse und entwendeten Bargeld aus dem Inneren, nun sucht die Polizei Zeugen zum Geschehen. (lubo)

Am Donnerstagabend zwischen 21.45 und 21.54 Uhr wurde an der Kolpingstraße ein E-Roller gestohlen. Eine Gruppe junger Erwachsener und Jugendlicher mit E-Rollern kehrte zur besagten Zeit in einem Grill ein. Alle sie wieder nach draußen kamen, fehlte eines der Gefährte. Der Betroffene erstattete Anzeige bei der Polizei, die den Segway-Roller zur Fahndung ausschrieb. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell