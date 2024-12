POL-MFR: (1222) Bedrohungslage in Weißenburg

Zirndorf (ots) - Am Sonntagabend (01.12.2024) versuchte ein Jugendlicher in ein Geschäft in Zirndorf einzubrechen, wurde jedoch gestört und flüchtete. Im Rahmen der Fahndung konnte ein 17-Jähriger festgenommen werden. Der Beschuldigte versuchte gegen 19:35 Uhr ein Fenster aufzuhebeln um sich so Zugang zu dem ...

