POL-MFR: (1221) Versuchter Einbruch in ein Goldankaufsgeschäft in Zirndorf - Tatverdächtiger festgenommen

Erlangen-Land (ots) - Unbekannte brachen in der Nacht zum Samstag (30.11.2024) in einen Juwelier in Eckental (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Die unbekannten Personen schlugen mutmaßlich gegen 02:45 Uhr die Schaufensterscheibe des Schmuckgeschäfts in der Eckentaler Straße ein und verschafften sich so Zugang zum Innenraum. Hier entwendeten sie Gegenstände im ...

