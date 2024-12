POL-MFR: (1220) Jugendlichen Graffiti-Sprüher festgenommen

Herzogenaurach (ots) - Am Sonntagabend (01.12.2024) geriet eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Herzogenaurach in Brand. Verletzt wurde niemand. Nachbarn des Hauses in der Schlaffhäusergasse alarmierten kurz vor 18:00 Uhr den Notruf, nachdem sie das Feuer in einer Wohnung im Obergeschoss bemerkt hatten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Herzogenaurach sowie der Streifen der ...

