Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Schlägen, Parkplatzstreit und Einbruch

Lüdenscheid (ots)

Ein 30-jähriger Lüdenscheider wurde am Donnerstagabend gegen 21 Uhr an der Werdohler Straße von zwei unbekannten Männern angegangen und verlor einen Zahn bei der Auseinandersetzung. Nahe der Bushaltestelle "Kluser Platz" stiegen die Männer aus einem Taxi und gingen auf den Lüdenscheider zu. Sie schlugen auf ihn mit Fäusten ein und traten nach ihm, bis ein anderer Mann hinzukam und die Personen abhielt. Sie liefen in Richtung "Reckenstück" davon, Zeugen beobachteten den Vorfall und bestätigten die Angaben. Der Mann musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden, nun sucht die Polizei nach den Tatverdächtigen. Sie werden als 20-30 Jahre alt und alkoholisiert beschrieben. Insbesondere der Mann, der zur Unterstützung kam, wird gebeten, sich an die Polizei in Lüdenscheid zu wenden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Ein 57 Jahre alter Lüdenscheider wollte am Samstagvormittag gegen 11.10 Uhr einen Parkplatz an der Karlstraße ergattern. Dies wollte scheinbar auch ein 60-Jähriger aus Lüdenscheid. Er schien verärgert zu sein und ging zum Pkw des parkenden 57-Jährigen und schlug ihm durch das offene Autofenster ins Gesicht. Die Polizei kam hinzu und leitete ein Strafverfahren wegen Beleidigung und Körperverletzung gegen den 60-Jährigen ein.

Zwischen Donnerstag - 15 Uhr - und Samstag - 16 Uhr - sind Unbekannte durch ein Glasfenster in eine Sporthalle an der Buckesfelder Straße eingedrungen. Sie beschädigten dazu das Fenster und randalierten im Inneren und beschädigten Inventar. Zeugen berichteten von Jugendlichen, die in den vergangenen Tagen dort gesehen wurden, nun ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise. (lubo)

