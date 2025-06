POL-BOR: Gronau-Epe - Werkzeuge aus Transporter gestohlen

Gescher (ots) - Unfallort: Gescher, Hallerweg; Unfallzeit: 14.06.2025, 07.35 Uhr und 16.30 Uhr; Einen schwarzen Toyota Avensis angefahren hat ein bislang Unbekannter in Gescher. Das Auto stand am Samstag an der Straße Hallerweg. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug hinten am Stoßfänger und entfernte sich, ohne seine gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus ...

