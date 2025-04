PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Holzbretter von Brücke abgebaut+++ Drei PKW beschädigt+++ Einbruch in Kita scheitert

Hofheim (ots)

1. Holzbretter von Brücke abgebaut,

Eschborn, Am Stadtpfad, Dienstag, 15.04.2025, 06:30 Uhr

(cw)Am Dienstagmorgen, gegen 06:30 Uhr, stellten Zeugen in Eschborn "Am Stadtpfad" fest, dass eine stadteigene Holzbrücke über dem Westerbach von Unbekannten beschädigt wurde. Diese hatten einzelne Holzbretter aus der Brücke herausgerissen, wodurch diese nicht länger benutzbar ist und gesperrt werden musste. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgrund einer "Gemeinschädlichen Sachbeschädigung" aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06196) 9695 - 0 um Hinweise.

2. Drei PKW beschädigt,

Hofheim, Marxheim, Rheingaustraße, Montag, 14.04.2025, 21:30 Uhr bis Dienstag, 15.04.2025, 10:30 Uhr

(cw)In der Nacht auf Dienstag beschädigten Unbekannte in der Rheingaustraße in Hofheim-Marxheim drei geparkte PKW. Die in Höhe der Hausnummer 75 geparkten Fahrzeuge der Marken Audi, Mercedes und Jeep wurden zwischen 21:30 Uhr und 10:30 Uhr jeweils im Bereich der Beifahrerseite zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

3. Einbruch in Kita scheitert,

Flörsheim, Kolpingstraße, Montag, 14.04.2025, 16:30 Uhr bis Dienstag, 15.04.2025, 07:00 Uhr

(cw)Eine Kindertagesstätte in der Kolpingstraße in Flörsheim war zwischen Montag, 16:30 Uhr und Dienstag, 07:00 Uhr, das Ziel von Einbrechern. Diese versuchten, die Haupteingangstür aufzuhebeln. Dies gelang ihnen zwar nicht, jedoch verursachten sie einen Schaden von mehreren hundert Euro. Sollten Sie im Umkreis der Einrichtung verdächtige Personen gesehen haben, werden Sie gebeten, die Polizei in Flörsheim unter der Rufnummer (06145) 5476 - 0 zu informieren.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell