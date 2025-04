PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbrecher in Autohandel festgenommen+++ PKW gestohlen+++ Zwei Fahrzeuge beschädigt+++ Sachbeschädigungen durch Feuer+++ PKW stürzt Fußgängerunterführung hinunter

Hofheim (ots)

1. Einbrecher in Autohandel festgenommen, Kelkheim, Fischbach, Kelkheimer Straße, Dienstag, 15.04.2025, 00:00 Uhr

(cw)In der Nacht auf Dienstag brachen mehrere Personen in das Büro eines Autohandels in Kelkheim-Fischbach ein. Zwei der Einbrecher nahm die Polizei noch am Tatort fest, ein Dritter konnte flüchten.

Gegen Mitternacht begaben sich die drei Einbrecher auf das Firmengelände in der Kelkheimer Straße und zerstörten die Eingangstür zu dem Büro. Anschließend stahlen sie diverse Gegenstände aus dem Innenraum. Was die Diebe nicht wussten war, dass die Polizei bereits verständigt worden war und zwei der Täter, zwei 15-jährige Jugendliche, unweit des Tatorts festnehmen konnte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden 15-Jährigen ihren Eltern übergeben.

2. PKW gestohlen,

Schwalbach, Höhenstraße, Sonntag, 13.04.2025, 22:00 Uhr bis Montag, 14.04.2025, 07:00 Uhr

(cw)In der Nacht auf Montag stahlen Diebe in der Höhenstraße in Schwalbach ein abgestelltes Fahrzeug. Nachdem ein 32-Jähriger seinen grauen Mercedes Sprinter gegen 22:00 Uhr abgestellt hatte, musste er am Folgetag gegen 07:00 Uhr feststellen, dass Unbekannte sein Fahrzeug gestohlen hatten. In diesem lagerten auch mehrere hochwertige Werkzeuge und diverse andere Gegenstände, die ebenfalls verschwunden waren. An dem Sprinter waren zuletzt die Kennzeichen "MTK-KV 800" angebracht. Der Schaden beläuft sich auf etwa 45.000 Euro. Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeugs und die Täter nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Zwei Fahrzeuge beschädigt,

Kelkheim und Hofheim, Freitag, 11.04.2025 bis Montag, 14.04.2025

(cw)In Kelkheim und Hofheim wurden am Wochenende zwei PKW mutwillig beschädigt.

Zwischen Sonntag, 23:00 Uhr und Montag, 08:40 Uhr, zerkratzten Unbekannte in Kelkheim-Hornau einen in der Hornauer Straße auf Höhe der Hausnummer 97 abgestellten grauen Audi A3 entlang der rechten Fahrzeugseite.

In der Ubierstraße in Hofheim war zwischen Freitag, 16:00 Uhr und Montag, 10:00 Uhr ein abgestellter grauer Mercedes das Ziel der Vandalen. An diesem zerstachen sie zwei Reifen. In beiden Fällen entkamen die Täter unerkannt. Zeuginnen oder Zeugen wenden sich bitte jeweils an die Polizeistationen in Kelkheim unter der Rufnummer (06195) 6749 - 0 oder Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079 - 0.

4. Sachbeschädigungen durch Feuer,

Bad Soden und Schwalbach, Montag, 14.04.2025

(cw)Am Montag zündeten Unbekannte in Bad Soden und Schwalbach Gegenstände an.

In der Altkönigstraße in Schwalbach entzündeten Unbekannte am Montag zwischen 17:00 Uhr und 21:00 Uhr den Sichtschutz eines Zaunes. Danach flüchteten sie in unbekannte Richtung.

In Bad Soden beobachteten Passanten am Montag gegen 17:55 Uhr, wie eine sechsköpfige Gruppe Jugendlicher in der Schubertstraße unweit einer Kindertagesstätte Unrat entzündet hatte, wodurch auch eine dort befindliche Mülltonne beschädigt wurde. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

In beiden Fällen hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu den Bränden nimmt die Polizei in Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695 - 0 entgegen.

5. PKW stürzt Fußgängerunterführung hinunter, Schwalbach, Friedrich-Ebert-Straße, Montag, 14.04.2025, 20:05 Uhr

(cw)Am Montagabend kam in Schwalbach ein Mann von der Straße ab und stürzte eine Fußgängerunterführung hinunter.

Gegen 20:00 Uhr befuhren ein 76-jähriger Mann und seine Beifahrerin die Avrillestraße. In der Einmündung zur Friedrich-Ebert-Straße verlor der Fahrer aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte in eine Fußgängerunterführung. Beide Insassen wurden dabei verletzt und in ein Krankenhaus gefahren. Die Höhe des Schadens lässt sich noch nicht endgültig beziffern, er liegt jedoch bei mindestens 20.000 Euro. Das Fahrzeug, ein Renault, war nicht länger fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Bergungsarbeiten mussten beide Straßen gesperrt werden.

