POL-MTK: Körperverletzung in Kelkheim +++ Diebstahl von Handtasche in Schwalbach +++ Fahrzeugteile aus BMW ausgebaut +++ Sachbeschädigung an PKW in Hattersheim

Hofheim (ots)

1. Körperverletzung in Kelkheim

Kelkheim, Feldbergstraße

Freitag, 11.04.2025, 21:20 Uhr

Ein Pärchen geriet am Abend des 11.04.2025 gegen 21:20 Uhr lautstark auf offener Straße in Streit. Als ein 55-jähriger Kelkheimer dies bemerkte, will er helfen und schlichten. Unvermittelt schlug der männliche Aggressor dem 55-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht, woraufhin der Geschädigte stürzt und sich hierbei zusätzlich eine Platzwunde am Kopf zuzog. Sowohl der Aggressor als auch seine weibliche Begleitung, mit der er in Streit geriet, flüchteten zu Fuß.

Der Aggressor kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 25 Jahre - ca. 180 cm groß - ca. 80-90 kg schwer - dunkle Haare - südländisches Erscheinungsbild - trug eine hellblaue Jacke - Baggy-Jeans

Die weibliche Begleitung des bislang unbekannten Täters kann wie folgt beschrieben werden:

- weiblich - ca. 25 Jahre - ca. 165 cm groß - dunkle lange Haare - schmale Statur - trug eine schwarze Lederjacke

Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder andere Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Kelkheim unter der Telefonnummer 06195 - 67490 zu melden.

2. Diebstahl von Handtasche in Schwalbach

Schwalbach, Friedrich-Stoltze-Straße

Freitag, 11.04.2025, 12:40 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter näherte sich am Freitag, dem 11.04.2025 gegen 12:40 Uhr im Bereich der Friedrich-Stoltze-Straße in Schwalbach einer Seniorin und riss ihr die Handtasche aus der Hand. Der unbekannte Täter flüchtete zu Fuß in Richtung Berliner Straße. Die 85-jährige Schwalbacherin versuchte, den vermutlich jugendlichen Täter noch zu verfolgen, brach dies jedoch ab, als der Täter außer Sicht war. Die Seniorin blieb bei dem dreisten Entreißediebstahl unverletzt. Ihre Handtasche mit ihren persönlichen Gegenständen konnten nicht mehr aufgefunden werden.

Der oder die Täterin wird wie folgt beschrieben:

- ca. 160-170 cm groß - vermutlich jugendlich - trug schwarze Daunenjacke - dunkle Hose - dunkle Schuhe

Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Eschborn unter der Telefonnummer 06196 - 96950 zu melden.

3. Fahrzeugteile aus BMW ausgebaut

Hofheim, Cimbernstraße

Donnerstag, 10.04.2025, 18:00 Uhr bis Freitag, 11.04.2025, 07:45 Uhr

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, dem 10.04.2025, 18:00 Uhr und Freitag, dem 11.04.2025, 07:45 Uhr machten sich bislang unbekannte Täter an einem schwarzen BMW in Hofheim zu schaffen. Der 26-jährige Hofheimer hatte sein Fahrzeug am Abend in der Einfahrt zu seiner Wohnanschrift abgestellt. Als er am folgenden Morgen zu seinem PKW kam, musste er feststellen, dass unbekannte Täter ein Loch in die Fahrertür geschnitten hatten. Hierdurch gelangten die Täter ins Fahrzeuginnere und entwendeten von dort verbaute Fahrzeugteile. So wurden u.a. das Lenkrad sowie das Navigationssystem und Radio durch die Täter ausgebaut. Der oder die Täter konnten nach der Tat unerkannt flüchten. Derzeit liegen keine konkreten Hinweise auf den oder die Täter vor. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand hoher Sachschaden.

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen machen konnten und Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 - 20730 zu melden.

4. Sachbeschädigung an PKW in Hattersheim

Hattersheim, Heddingheimer Straße

Donnerstag, 10.04.2025, 18:20 Uhr bis Donnerstag, 10.04.2025, 19:00 Uhr

Der 36-jährige Geschädigte parkte am 10.04.2025 gegen 18:20 Uhr sein Fahrzeug auf dem Parkplatz des Globus Marktes in Hattersheim. Als er nach seinem Einkauf gegen 19:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein unbekannter Täter seinen grauen Peugeot auf der rechten Fahrzeugseite zerkratzt hatte. Derzeit liegen keine Hinweise auf den Täter vor.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hofheim unter der Telefonnummer 06192 - 20790 zu melden.

