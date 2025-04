PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Diebstahl aus Autos +++ Diebstahl von Kennzeichenschildern +++ Ladendiebstahl +++ Farbschmierereien

Hofheim (ots)

1.Diebstahl aus zwei Autos,

Kriftel, Frankfurter Straße und Staufenstraße, Mittwoch, 09.04.2025, 22 Uhr bis Donnerstag, 10.04.2025, 10.50 Uhr

(jf)Unbekannte haben in Kriftel von Mittwochabend bis Donnerstagvormittag zwei BMWs aufgebrochen und Fahrzeugeinbauten gestohlen. Ersten Ermittlungen zufolge schnitten die Täter ein Loch in die Fahrertüren der Autos und gelangten so ins Innere der Fahrzeuge. Sie bauten unter andrem das Lenkrad, das Navigationssystem und Bedienteile im Wert von insgesamt etwa 11.000 Euro aus. Anschließend konnten die Täter aus der Frankfurter Straße und Staufenstraße unerkannt entkommen. Durch die Taten wurde ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro verursacht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0.

2.Diebstahl von Kennzeichenschildern,

Hattersheim, Am Eisernen Steg und Teplitzer Straße, Samstag, 05.04.2025, 16.35 Uhr bis Donnerstag, 10.04.2025, 12.50 Uhr

(jf)In Hattersheim wurden von zwei Autos die Kennzeichen im Zeitraum von Samstag bis Donnerstag gestohlen. In der Straße "Am Eisernen Steg" parkte ein Mercedes mit dem Kennzeichen F-BG 623 am Straßenrand. Wenige Straßen weiter parkte ein LKW Citroen mit dem Kennzeichen MTK-MA 374 in der Teplitzer Straße. Im Tatzeitraum entwendeten Unbekannte beide Kennzeichen vom Mercedes und ein Kennzeichen vom LKW. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Jetzt ermittelt die Polizei Hofheim und bittet um Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0.

3. Ladendieb flüchtet,

Eschborn, Ginnheimer Straße, Donnerstag, 10.04.2025, 11.50 Uhr (jf)Am Donnerstagmittag kam es in Eschborn zu einem Ladendiebstahl. Der bislang unbekannte Mann entwendete aus einem Drogeriemarkt in der Ginnheimer Straße Waren im Wert von etwa 1000 Euro. Unmittelbar nachdem der Täter den Laden verlassen konnte, wurde er durch zwei Mitarbeiterinnen festgehalten und zunächst an der Flucht gehindert. Der Mann konnte sich jedoch losreißen und entkommen. Die Mitarbeiterinnen beschreiben ihn als etwa 1,80 Meter groß, 25-35 Jahre alt, mit heller Hautfarbe, sportlichen Statur und dunklen Haaren. Er soll ein schwarzes Tanktop und eine dunkelblaue Jeanshose getragen haben. Die Polizei Eschborn fahndet nun nach dem Täter und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 entgegen.

4.Farbschmierereien an Hauswand,

Hattersheim am Main, Brückenstraße, Sonntag, 23.03.2025, 23 Uhr bis Montag, 24.03.2025, 7.30 Uhr

(jf)Sonntagnacht verursachten Unbekannte durch Farbschmierereien an einer Hauswand in Hattersheim einen Sachschaden. Ersten Ermittlungen zufolge wurde in der Brückenstraße eine Hauswand und ein Rollladen durch Farbe beschmiert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Hinweise auf die Täter liegen aktuell nicht vor. Die Polizeistation Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell