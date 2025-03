Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Körperliche Auseinandersetzung am Bahnhof Dresden-Neustadt: Zwei Verletzte nach Streit mit aggressivem Täter

Dresden (ots)

Am 16. März 2025, gegen 18:00 Uhr, wurde die Bundespolizeiinspektion Dresden über eine körperliche Auseinandersetzung auf dem Vorplatz des Bahnhofs Dresden-Neustadt informiert.

Vor Ort trafen die Beamten auf eine männliche und eine weibliche Person, die beide Verletzungen im Gesicht aufwiesen. Die Geschädigten, ein 49-jähriger deutscher Staatsbürger und eine 38-jährige deutsche Staatsbürgerin, wurden umgehend zur medizinischen Versorgung an die Rettungsleitstelle übergeben.

Der körperlichen Auseinandersetzung war eine verbale Streitigkeit mit einem 33-jährigen tunesischen Staatsangehörigen vorausgegangen, der mehrfach mit der Faust ins Gesicht der Geschädigten schlug. Der 33-Jährige ist bereits polizeilich bekannt und zeigte gegenüber den Beamten ein aggressives Verhalten.

Die Bundespolizei hat den Sachverhalt wegen Körperverletzung zuständigkeitshalber an die Polizei Sachsen übergeben.

Zudem war der 33-Jährige bereits zuvor, gegen 16:20 Uhr, am Hauptbahnhof Dresden, in Erscheinung getreten. Dort warf er eine Bierflasche in Richtung eines Mitarbeiters der DB-Sicherheit, verfehlte diesen aber. In diesem Zusammenhang wurde ein Strafverfahren wegen versuchter Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell