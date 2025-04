PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Graffiti an Schule+++Sachbeschädigung+++Seitenfenster eingeschlagen+++Alarmanlage löst aus+++Einbrecher flüchten+++Wohnungseinbruch+++Einbruch in Gewerbe

Hofheim (ots)

1. Alarm löst aus - Einbrecher flüchten, Kelkheim (Taunus), Grundelhardtstraße, Wasserwerk Mittwoch, 09.04.2025, 22.15 Uhr (jf)Am späten Mittwochabend versuchten Einbrecher in Kelkheim in ein Wasserwerk einzusteigen. Den Spuren am Tatort nach beschädigten die Unbekannten gegen 22.15 Uhr in der Grundelhardstraße den Grundstückszaun und gelangten so auf das Gelände. Dort versuchten sie gewaltsam die Tür zum Gebäude zu öffnen. Hierbei lösten sie einen Alarm des Wasserwerkes aus. Als ein Mitarbeiter nach dem Rechten sehen wollte, erblickten ihn die unbekannten Personen und ergriffen die Flucht. Eine Personenbeschreibung der Täter ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht vorhanden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Wem Personen aufgefallen sind oder wer anderweitig zur Aufklärung des Sachverhaltes beitragen kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 in Verbindung zu setzen.

2. Einbrecher entkommen mit Beute,

Eschborn, Bremer Straße, Mittwoch, 09.04.2025, 9 Uhr bis 21 Uhr (jf)Unbekannte verschafften sich am Mittwoch Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Eschborn. Die Einbrecher brachen zwischen 9 Uhr und 21 Uhr die Wohnungstür des Gebäudes in der Bremer Straße auf und gelangten so ins Innere. Anschließend durchsuchten sie die Wohnung nach Wertgegenständen und flüchteten unerkannt mit der Beute. Der durch die Täter verursachte Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06196) 2073-0 zu melden.

3. Einbruch in Kosmetikgeschäft,

Hattersheim am Main, Mainzer Landstraße, Dienstag, 08.04.2025, 4.30 Uhr (jf)Am frühen Dienstagmorgen brachen Unbekannte in ein Kosmetikgeschäft in Hattersheim ein. Ersten Ermittlungen zufolge beschädigten die Täter gegen 4.30 Uhr eine Videokamera und hebelten anschließend die Eingangstür zum Geschäft in der Mainzer Landstraße auf. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Schränke und entkamen danach unerkannt vom Tatort. Die Höhe des Diebesgutes wird derzeit noch ermittelt. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

4. Seitenfenster von Autos eingeschlagen, Eschborn, Hamburger Straße, Montag, 07.04.2025 14.00 Uhr bis Dienstag, 08.04.2025, 08 Uhr (jf)Unbekannte schlugen die Seitenfenster zwei geparkter Autos in Eschborn ein. Bisherigen Ermittlungen zufolge haben Unbekannte die Beifahrerscheibe eines weißen Toyota und eines weißen Ford von Montag auf Dienstag in der Homburger Straße eingeschlagen. Anschließend flüchteten sie unerkannt und ohne Beute vom Tatort. Sie verursachten einen Gesamtschaden von etwa 550 Euro. Mögliche Hinweise im vorliegenden Fall nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

5. Graffiti auf Schulgelände,

Kelkheim (Taunus), Rathausplatz, Dienstag, 08.04.2025, 16.15 Uhr bis Mittwoch, 09.04.2025, 06.45 Uhr (jf)In den vergangenen zwei Tagen kam es in Kelkheim zu zwei Sachbeschädigungen durch Graffiti auf einem Schulgelände. Vermutlich zwischen Dienstag und Mittwoch brachten Unbekannte mit Sprühfarbe an der Mauer einer Schule am Rathausplatz sowie einem Schild und zwei Tischplatten einen islamfeindlichen Schriftzug an. Bislang fehlt jede Spur nach den Verursachern. Durch die Schmierereien richteten sie einen Schaden von mehreren Hundert Euro an. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell