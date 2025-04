POL-MTK: ROADPOL Speedmarathon am 9.4. 2025 - Hessische Polizei zieht Zwischenbilanz

Hofheim (ots) - Einbruch in Gewerbe, Hattersheim, Mainzer Landstraße, Dienstag, 08.04.2025, 4.30 Uhr (da)Am frühen Dienstagmorgen kam es zu einem Einbruch in ein Gewerbeobjekt in Hattersheim. Gegen 4.30 Uhr machten sich die bislang unbekannten Täter an dem Gebäude in der Mainzer Landstraße zu schaffen. Sie hebelten die Eingangstür auf und gelangten so in die ...

mehr