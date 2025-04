PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in Gewerbe+++Verkehrstage+++Jugendliche randalieren

Hofheim (ots)

Einbruch in Gewerbe,

Hattersheim, Mainzer Landstraße, Dienstag, 08.04.2025, 4.30 Uhr

(da)Am frühen Dienstagmorgen kam es zu einem Einbruch in ein Gewerbeobjekt in Hattersheim. Gegen 4.30 Uhr machten sich die bislang unbekannten Täter an dem Gebäude in der Mainzer Landstraße zu schaffen. Sie hebelten die Eingangstür auf und gelangten so in die Geschäftsräume, die sie nach Bargeld und Wertgegenständen durchsuchten. Anschließend konnten sie unerkannt entkommen. Was genau entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

Verkehrstage Ost- Gemeinsame Kontrollen von Kommunen und Polizei, Bad Soden, Sulzbach, Schwalbach, Eschborn, Dienstag, 08.04.2025

(da)Im Rahmen der "Verkehrstage Ost" führte die Polizeistation Eschborn am Dienstag gemeinsam mit den Verantwortlichen der Kommunen Schwalbach, Sulzbach, Eschborn und Bad Soden mehrere Verkehrskontrollen durch. Neben der allgemeinen Verkehrssicherheit von Kraftfahrzeugen standen vor allem Handy- und Gurtverstöße im Fokus. An insgesamt vier Örtlichkeiten in den jeweiligen Kommunen wurden Kontrollstellen eingerichtet. Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte knapp 70 Fahrzeuge. Die Bilanz am Ende des Tages war durchweg erfreulich. So konnten nur geringfügige Ordnungswidrigkeiten und keine Straftaten im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr festgestellt werden.

Jugendliche randalieren auf Nachhauseweg, Hofheim am Taunus, Wildsachsener Straße, Dienstag, 08.04.2025, 22.15 Uhr bis 23.15 Uhr

(jf)In Hofheim am Taunus haben in der Nacht vier Jugendliche auf dem Nachhauseweg eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen zerstörten die Jugendlichen gegen 23 Uhr zerstörten einen Blumenkasten an einer Gaststätte im Wildsachsener Weg und rissen ein Banner eines Tennis-Clubs herunter. Wenige Meter weiter beschädigten die Jugendlichen durch das Feuer aus einem Feuerzeug einen Schaukasten. Auf ihrem weiteren Weg hinterließen die Randalierer zerschlagene Bierflaschen auf der Straße, rissen ein Wahlplakat der vergangenen Bundestagswahl ab und entfernten ein Hinweisschild. Die Taten wurden von einem Zeugen beobachtet, welcher die Polizei informierte. Durch die Beamten wurden die vier Jugendlichen angetroffen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Sie erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung. Der verursachte Schaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Mögliche weitere Zeuginnen und Zeugen können sich unter der Rufnummer (06192) 2079-0 bei der Polizeistation Hofheim melden.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell