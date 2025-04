PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Schwerer Einbruch in Gaststätte+++ Sachbeschädigung an zwei Fahrzeugen+++Erneuter Diebstahl von BMW-Fahrzeugteilen

Hofheim (ots)

1. Schwerer Einbruch in Gaststätte,

Kriftel, Frankfurter Straße, Samstag, 12.04.2025, 03:30 Uhr bis 03:45 Uhr

(jg)In der vergangenen Samstagnacht, zwischen 03:30 Uhr bis 03:45 Uhr, verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer Gaststätte in der Frankfurter Straße in Kriftel und entwendeten Bargeld und Elektrogeräte.

Die beiden Einbrecher hatten sich auf die Rückseite des Objekts begeben und hebelten dort ein Fenster auf. Anschließend durchsuchten sie das Lokal und flohen mit Bargeld und Wertgegenständen.

Die beiden Täter werden als männlich und etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß beschrieben. Einer der Männer trug eine helle Kappe, einen Pullover mit heller Daunenweste sowie eine Jogginghose und Schuhe mit heller Sohle. Darüber hinaus hatte er einen Rucksack bei sich. Der zweite Täter trug eine helle Kapuzenjacke und hatte einen Rucksack auf. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Sulzbach unter (06196)2073 - 0 zu melden.

2. Sachbeschädigung an zwei Fahrzeugen,

Kelkheim, Parkstraße, Freitag, 11.04.2025, 20:00 Uhr bis Samstag, 12.04.2025, 16:30 Uhr

(jg)Zwischen Freitag, 20:00 Uhr und Samstag, 16:30 Uhr, beschädigten Unbekannte in der Parkstraße in Höhe der Hausnummern 29 und 33 in Kelkheim gleich zwei Fahrzeuge. Beide PKW wurden jeweils im Bereich der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Hinweise auf den oder die Verursacher bestehen aktuell nicht.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06195)6749-40 bei der Polizeistation Kelkheim zu melden.

3. Erneuter Diebstahl von BMW-Fahrzeugteilen,

Hofheim, Schillerstraße, Samstag, 12.04.2025, 18:00 Uhr bis Sonntag, 13.04.2025, 14:30 Uhr

(jg)Zwischen Samstag, 18:00 Uhr und Sonntag, 14:30 Uhr, war ein PKW in der Schillerstraße in Hofheim am Taunus das Ziel von Dieben.

Der oder die bislang unbekannten Täter beschädigten zunächst die Fahrertür eines in Höhe der Hausnummer 3 abgestellten BMW. Nachdem sie über ein Loch in der Tür Zugang zum Fahrzeuginnenraum erlangt hatten, demontierten sie das Lenkrad sowie das Multimediasystem und flüchteten unerkannt. Am Fahrzeug entstand hoher Sachschaden. Erst den Donnerstag zuvor gelang es mit der gleichen Vorgehensweise, das Lenkrad sowie das Multimediasystem eines schwarzen BMW in der Cimberstraße in Hofheim auszubauen.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Sulzbach unter (06196) - 20730 zu melden.

