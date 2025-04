Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall zwischen Rollstuhlfahrer und Auto // PM Nr.3

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nachdem es gestern gegen kurz nach 14 Uhr in der Unteren Hauptstraße zu einem Unfall zwischen einem Rollstuhlfahrer und einem Auto kam, sind nun nähere Details zu dem Unfall bekannt. Der 56-jährige Autofahrer wollte von der Schwetzinger Straße nach links auf die Untere Hauptstraße abbiegen, als er an der roten Ampel stoppen musste. Zu diesem Zeitpunkt wollte der 63-jährige Rollstuhlfahrer bei Grünlicht die Fußgängerampel überqueren, als der Autofahrer die Bremse mit dem Gaspedal verwechselt haben soll. Hierbei erfasste er den 63-Jährigen und verletzte diesen. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Lebensgefahr besteht jedoch nicht. An dem Rollstuhl und dem Auto entstand ein Gesamtschaden von mehr als 1.000 Euro.

