POL-MA: St. Leon-Rot/BAB5/Rhein-Neckar-Kreis: Sattelzug verliert Schlachtabfälle

Schatthausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Montag zwischen 07:30 Uhr und 16:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter in der Ortsstraße das Auto einer 19-Jährigen, indem er hier ein Herz in die Fahrertür kratzte. An dem BMW entstand dadurch ein Sachschaden in Höhe von mehr als 1.000 Euro. Ob das Tatmotiv des ...

mehr