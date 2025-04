Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schatthausen/Rhein-Neckar-Kreis: Zeugen nach Sachbeschädigung an Auto gesucht

Schatthausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag zwischen 07:30 Uhr und 16:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter in der Ortsstraße das Auto einer 19-Jährigen, indem er hier ein Herz in die Fahrertür kratzte. An dem BMW entstand dadurch ein Sachschaden in Höhe von mehr als 1.000 Euro. Ob das Tatmotiv des Unbekannten eine strafbare "Liebeserklärung" war, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Das Polizeirevier Wiesloch sucht nun Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Nummer 06222/5709-0 zu melden.

