Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Zeugen nach flüchtigem Motorradfahrer gesucht

Mannheim (ots)

Am Dienstag gegen 11:54 Uhr touchierte in der Waldhofstraße ein unbekannter Motorradfahrer eine Fußgängerin und verletzte diese leicht. Die 74-jährige Frau wollte die Waldhofstraße an einer Fußgängerampel bei Grünlicht überqueren. Der Unbekannte missachtete die für ihn rote Ampel und brachte die Fußgängerin nach einer leichten Kollision zu Fall. Hierbei verletzte sie sich leicht. Der Motorradfahrer flüchtete daraufhin in Richtung Luzenberg. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt sucht nun Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Motorradfahrer geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 0621/3301-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell