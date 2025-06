POL-GM: Zusammenstoß zwischen Auto und Pedelec

Marienheide (ots) - Eine 51-jährige Fahrradfahrerin aus den Niederlanden wurde am Freitag (30. Mai) bei einem Verkehrsunfall in Marienheide-Rodt leicht verletzt. Sie war gegen 14:40 Uhr auf der Gummersbacher Straße in Richtung Marienheide unterwegs, als sie mit dem Audi eines 18-jährigen Marienheiders kollidierte, der von der untergeordneten Friesenstraße auf die Gummersbacher Straße abbog. Rückfragen von ...

