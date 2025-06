Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall im Einmündungsbereich

Bergneustadt (ots)

Am Freitag (30. Mai) war ein 16-jähriger Bergneustädter mit seinem Leichtkraftrad auf der Othestraße in Richtung Neuenothe unterwegs. Gegen 15:45 Uhr kam es zum Zusammenstoß mit dem Mazda eines 81-jährigen Bergneustädters, der von der untergeordneten Friedhofstraße auf die Othestraße abbog. Der Fahrer des Leichtkraftrades und sein ebenfalls 16-jähriger Sozius wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

