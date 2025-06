Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kind mit Pedelec bei Unfall verletzt

Waldbröl (ots)

Am Freitag (30. Mai) wollte ein 12-jähriger Junge aus Waldbröl, der mit seinem Pedelec unterwegs war, die Westerwaldstraße (L324) aus Richtung "Langerbusch" kommend in Richtung Hardtweg überqueren. Dabei kam es gegen 15:50 Uhr zum Zusammenstoß mit dem Suzuki eines 83-jährigen Waldbrölers, der auf der bevorrechtigten L324 in Richtung Lützingen fuhr. Das Kind zog sich leichte Verletzungen zu und konnte nach einer kurzen Behandlung im Rettungswagen mit seiner Mutter nach Hause gehen.

