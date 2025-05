POL-GM: Zusammenstoß mit LKW

Gummersbach (ots) - Am Mittwochabend (28. Mai) wollte eine 20-jährige Wipperfürtherin mit ihrem Ford von der Beckstraße nach links auf die Niedernhagener Straße abbiegen. Dabei kam es gegen 22:40 Uhr zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Citroën eines 59-jährigen Gummersbachers, der auf der Beckestraße in Richtung Mühlenseßmar fuhr. Beide Beteiligte wurden mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit ...

