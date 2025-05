POL-GM: Kradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Wipperfürth (ots) - Am Dienstag (27. Mai) war eine 47-jährige Marienheiderin mit ihrem Ford auf der Nordtangente (B237) in Richtung Marienheide unterwegs. Gegen 10:10 Uhr fuhr sie auf den Nissan eines 48-jährigen Wipperfürthers auf, der an der Kreuzung Nordtangente/Leiersmühle an der roten Ampel stand. Der 48-Jährige wurde leicht verletzt. Beide Autos waren nach dem Unfall noch fahrbereit. Rückfragen von ...

