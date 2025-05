Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall im Einmündungsbereich

Wiehl (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Bielstein wurde am Dienstag (27. Mai) eine 42-jährige Wiehlerin leicht verletzt. Sie war gegen 12:35 Uhr mit ihrem Opel auf der Bielsteiner Straße in Richtung Bielstein unterwegs. An der Einmündung Bielsteiner Straße / L321 kam es zum Zusammenstoß mit dem VW einer 51-jährigen Engelskirchenerin, die von der untergeordneten L321 auf die Bielsteiner Straße in Richtung Wiehl abbiegen wollte. Die 42-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

