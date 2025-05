Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw in Goldenstedt

Am Freitag, 16.05.2025, gegen 12.25 h befuhr ein 25-jähriger aus Diepholz mit seinem Pkw VW Golf den Kronsbeerenweg in Goldenstedt in Richtung Vechta. Vor einer Rechtskurve beabsichtigte er nach links abzubiegen. Dabei übersah er aber die ihm entgegenkommende 38-jährige Pkw BMW Fahrerin aus Sulingen, so dass es im Kurvenbereich zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Die Fahrzeuge wurden stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand.

Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen in Holtrup

Am Frreitag, 16.05.2025, gegen 17.00 h befuhr eine 82-Jährige aus Vechta mit ihrem Pkw den Visbeker Damm von Visbek kommend in Richtung Vechta. Nach Durchfahren der Ortschaft Holtrup geriet sie in einer langgezogenen Linkskurve vermutlich infolge Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn, wo sie mit dem entgegenkommenden Pkw BMW eines 29-jährigen aus Rehden schwer kollidierte. Anschließend kam sie nach links von der Fahrbahn ab und landete im angrenzenden Straßengraben. Der Pkw des 29-Jährigen geriet aufgrund der Beschädigungen außer Kontrolle, so dass er nun selber in den Gegenverkehr geriet. Hier kam es schließlich zum schweren Zusammenstoß mit dem Pkw Skoda einer 36-jährigen aus Vechta. Deren Pkw kam nach dem Aufprall nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam schließlich im angrenzenden Graben zum Stillstand. Alle Fahrzeugführer/-innen sowie der 4-jährige Sohn im Pkw des Rehdeners wurden leicht verletzt dem Krankenhaus in Vechta zugeführt.

Die beteiligten Pkw wurden schwer beschädigt und waren alle nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 33.000,- Euro.

Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln in Holdorf

Am Samstag, den 17.05.2025, gegen 09:30 Uhr befuhr ein 38-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Visselhövede mit seinem PKW die Straße "Zum Hansa Center" in 49451 Holdorf. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stelle sich heraus, dass er unter dem Einfluss von Kokain und THC stand. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und im Krankenhaus Damme durchgeführt. Anschließend wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Verkehrsunfallflucht auf dem Aldi Parkplatz im Falkenweg in Vechta

Am Freitag den 16.05.2025 ereignete sich gegen 12:20 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Lebensmittelgeschäftes "Aldi" im Falkenweg in 49377. Der unbekannte Unfallverursacher beschädigte beim Ein- oder Ausparken den geparkten Pkw Daimler des Geschädigten. Im Anschluss verließ er die Unfallstelle ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug bzw. Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Vechta zu melden.

Sachbeschädigung an Pkw Reifen in Vechta

Im Zeitraum vom 14.05.2025 19:00 Uhr bis 16.05.2025 17:30 Uhr beschädigte eine bisher unbekannte Täterschaft mittels eines spitzen Gegenstandes zwei Reifen des VW Golf des Geschädigten. Der Pkw befand sich im Tatzeitraum in der Welper Straße in 49377 Vechta.

Mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Vechta in Verbindung zu setzen.

Verstoß gegen das Waffengesetz

Bei dem 15- Jährigen Beschuldigten wurden am 16.05.2025 im Rahmen einer Personenkontrolle ein Schlagring sowie Cannabis aufgefunden. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt und der Jugendliche wurde in die Obhut seiner Eltern übergeben.

