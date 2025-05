Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Diebstahl aus Büroräumlichkeiten

Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit von Mittwoch, 14. Mai 2025 18:00 Uhr bis Donnerstag, 15. Mai 2025 05:51 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Bürogebäude in der Ahlhorner Straße und durchsuchten die Räumlichkeiten. Derzeit ist nicht bekannt, ob Diebesgut erlangt wurde. Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 04445/950470) entgegen.

Vechta - Diebstahl aus Gaststätte

In der Zeit von Mittwoch, 14. Mai 2025 18:00 Uhr bis Donnerstag, 15.Mai 2025 08:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Lohner Straße, verschafften sich Zutritt zu einem Container und entwendeten diverse Flaschen Alkohol. Anschließend begaben sich ins Innere der Gaststätte und entwendeten hier elektronische Geräte. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Lohne - Sachbeschädigungen an Pkw

In der Zeit von Mittwoch, 14. Mai 2025 18:30 Uhr bis Donnerstag, 15. Mai 2025 05:30 Uhr beschädigte eine derzeit unbekannte Person mehrere Pkw, welche auf einem Parkstreifen in der Straße Bittgang abgestellt worden waren. Unter anderem wurden ein einen VW Polo, ein Skoda ENYAQ und ein Dacia Sandeo beschädigt. Zur gleichen Zeit wurden zudem weitere Pkw im Schelllohner Weg beschädigt, ein Daimler C180 sowie ein Daimler C 220. Bei allen Pkw wurden mittels unbekannten Gegenstands mindestens ein Reifen beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Seinfeld - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am Donnerstag, 15. Mai 2025 gegen 07:30 Uhr kam es auf der Bahnhofstraße in Steinfeld zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einer Pkw-Fahrerin und einem E-Scooter Fahrer. Ein 12-jähriger Steinfelder befuhr mit einem E-Scooter, welcher aufgrund seiner möglichen Höchstgeschwindigkeit von rund 55km/h nicht über eine Zulassung für den Straßenverkehr verfügte und entsprechend auch keinen Versicherungsschutz aufwies, auf dem Gehweg entlang der Bahnhofstraße. Eine 62-jährige Frau aus Holdorf befuhr mit ihrem Pkw die Bahnhofstraße und beabsichtigte auf das Grundstück einer Arztpraxis abzubiegen. Sie schätzte die Geschwindigkeit des E-Scooters falsch ein, es kam zum Zusammenstoß bei welchem der 12-Jährige schwere Verletzungen erlitt. Der 12-Jährige wurde in ein Krankenhaus transportiert.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Dienstag, 13. Mai 2025 17:00 Uhr bis Mittwoch, 14. Mai 2025 07:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eines 54-jährigen Mannes aus Vechta. Dieser hatte seinen Pkw, einen Smart, im Pagenstertweg abgestellt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am Donnerstag, 15. Mai 2025 gegen 13:03 Uhr befuhr eine 31-jährige Frau aus Vechta mit ihrem Fahrrad den Asternweg in Richtung Kreuzweg. An der Einmündung zum Kreuzweg missachtete sie die Vorfahrt eines 35-jährigen Mannes aus Vechta, welcher mit seinem Pkw den Kreuzweg vom Lattweg kommend befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem die 31-Jährige schwer verletzt wurde.

Dinklage - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Freitag, 16. Mai 2025 gegen 10:15 Uhr befand sich ein 68-jähriger Dinklager zu Fuß auf einem Gehweg entlang der Langen Straße in Höhe des dortigen Friedhofs. Von hinten näherte sich ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer auf einem Pedelec. Der Pedelecfahrer fuhr gegen den Fußgänger, der 68-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt. Der Pedelecfahrer setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Der Pedelecfahrer konnte wie folgt beschrieben werden. - Männlich - Zwischen 20-40 Jahre - Dunkles Cap - Dunkler Kapuzenpullover - Blaue Jeans - Dunkles Pedelec Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443/977490) entgegen.

